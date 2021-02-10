ترامب كان غير راض عن محاميه وكاد أن يصرخ أمام التلفزيون

أفاد مصدران مطالعان لشبكة "CNN"، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان "غير راض" عن محاميه، بروس كاستور، أمس الثلاثاء، أثناء افتتاح محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ.

وقالت "CNN" إن ترامب "كاد أن يصرخ أمام جهاز التلفزيون، عندما وصل محاميه كاستور إلى قلب حجة فريق دفاعه، والتي من المفترض أن تكون حول دستورية إجراء محاكمة لرئيس لم يعد في منصبه.

وأشار أحد المصادر إلى أنه بالنظر إلى أن فريق الدفاع عن ترامب قد تم تجميعه خلال مدة تزيد قليلا عن أسبوع واحد فقط، " فقد سار الأمر كما هو متوقع".

وأيد مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، إجراء محاكمة كاملة لدونالد ترامب، حيث أقر غالبية السيناتورات أن العملية تأتي بالتوافق مع الدستور.

وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالكونغرس الأمريكي، في وقت سابق من يوم أمس، جلسات محاكمة ترامب، في إطار عملية عزله بتهمة التحريض على التمرد، في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير، في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

و يوم 13 يناير الماضي، صوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الغرفة السفلى بالكونغرس، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار التشريع الذي ينص على مساءلة ترامب.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة في الكونغرس مرتين. (CNN + وكالات)