ترامب: لم أكن أرغب بمهاتفه زيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يكن يرغب في مهاتفة نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في يوليو الماضي، لكنه فعل ذلك بعد إلحاح من وزير الطاقة، ريك بيري

وذكرت بوابة "Axios" نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها، أن ترامب صرح بذلك يوم الجمعة الماضي، خلال مكالمات هاتفية مع نواب جمهوريين.

وذكر مصدر مطلع أن ترامب قال خلال هذه المكالمات إنه سيكشف خلال الأيام القليلة القادمة "معلومات أكثر" عن بيري.

وقد أثارت المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، جدلا واسعا أدى إلى فتح تحقيق في ملابساتها وكشف محتواها.

وفي المكالمة تلك، حث ترامب زيلينسكي على فتح تحقيق في أوكرانيا حول نشاطات منافسه السياسي الديمقراطي البارز جو بايدن وأبنه هانتر بايدن الذي له مصالح اقتصادية داخل أوكرانيا.

وقال أحد المبلغين السريين الذي تنصت على المكالمة ورفع تقريرا لرؤسائه بشأنها أن ترامب استخدم حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، التي جرى تعليقها في وقت سابق من شهر يوليو، استخدمها كورقة ضغط لإقناع زيلينسكي على فتح التحقيق مع جو بايدن وابنه.