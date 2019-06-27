ترامب: لن أكشف تفاصيل لقائي القادم مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا ينوي كشف تفاصيل لقائه المرتقب مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي سيجري على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) في أوساكا يوم الجمعة.

وغادر ترامب واشنطن في طريقه إلى قمة "مجموعة العشرين" في أوساكا قبل ساعات من انطلاق أولى المناقشات بين المرشحين للرئاسة الأمريكية من الحزب الديمقراطي. ومن المتوقع أن تصبح مسألة نتائج التحقيق فيما يسمى بـ "التدخل الروسي" المزعوم والاتصالات المحتملة بين فريق ترامب والكرملين، بالإضافة إلى محاولات ترامب لعرقلة التحقيق، من أهم المسائل أثناء هذه المناقشات.

وبغض النظر عن ذلك أفاد الرئيس ترامب، أمس الأربعاء، بأنه لا يهتم بموقف كل المرشحين من الحزب الديمقراطي، مضيفا أنه سيتابع البث التلفزيوني للمناقشات لأن ذلك "ضرورة رسمية" فقط.

وقال في حديثه لقناة "Fox Business": "إنه يبدو أمر ممل جدا. ولن أتابعه إلا أنه يجب علي عمل ذلك. إنه جزء من حياتي".

وأضاف: "هل أريد أن أتابعه؟ هل أريد أن أرى كل هؤلاء الناس؟ لا تثير هذه المجموعة من المرشحين أي انطباع لدي".

وفي الوقت ذاته رفض ترامب خلال حديثه مع الصحفيين التطرق إلى المسائل التي ينوي مناقشتها مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أوساكا. كما تجاهل سؤالا حول نيته طرح مسألة "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

وأفاد البيت الأبيض في وقت سابق من هذا اليوم بأن اللقاء بين ترامب وبوتين سيعقد في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي غدا الجمعة، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن "قمة شاملة" بل عن لقاء في إطار قمة "مجموعة العشرين". ويرى البيت الأبيض أن هذا اللقاء سيتمحور حول مواضيع تحسين العلاقات بين البلدين ونزع السلاح الاستراتيجي والأمن الإقليمي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وإيران وسوريا وأوكرانيا وربما في فنزويلا.

وكان الرئيس ترامب يرفض أثناء حملته الانتخابية لعام 2016 وبعد فوزه بالانتخابات توجيه أي انتقادات إلى السلطات الروسية، معلنا نيته تحقيق "علاقات جيدة" مع روسيا.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في فبراير الماضي عن مصادر خاصة في الإدارة الأمريكية أن ترامب بذل قصارى جهده لإخفاء محتوى محادثاته مع بوتين، وحتى أنه صادر شخصيا كل تسجيلات المحادثات من مترجمه وأمر بإخفاء كل المعلومات حول لقائه المغلق مع بوتين.

وفي بداية الأسبوع الجاري طالب رئيس لجنة الإشراف في مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي إيلايجا كامينغس، من البيت الأبيض بتسليم المشرعين كل الوثائق الخاصة بالمحادثات المغلقة بين ترامب وبوتين قبل الـ8 من يوليو القادم، وهدد بالحصول على هذه الوثائق عن طريق المحكمة