أردوغان: لن ألتقي بنس وبومبيو في أنقرة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، أثناء زيارتهما المتوقعة لأنقرة

في المقابل، أكد أردوغان أن زيارته إلى الولايات المتحدة هي موضوع "سيتم تقييمه" بعد المباحثات مع الوفود الأمريكية التي ستأتي إلى تركيا، لأن "النقاشات والمفاوضات والخطابات التي جرت في الكونغرس حول شخصي وأسرتي والوزراء تعد إساءة كبيرة جدا للدولة التركية وتجاوزاً للحدود"

وكان ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، أن نائبه مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو سيتوجهان غدا إلى تركيا للتفاوض مع رئيسها رجب طيب أردوغان حول الوضع في شمال شرق سوريا.

ونقلت قناة "سي بي إس" أن ترامب كلف بنس وبومبيو بإنجاح المفاوضات مع أردوغان بشأن تحقيق وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، حيث تشن أنقرة عملية "نبع السلام" ضد الفصائل الكردية، بغية التوصل إلى اتفاق بين تركيا والقوات الكردية.