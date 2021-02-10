ترامب محرض رئيس على العنف في الكونغرس

يقدم الديمقراطيون في مجلس النواب، الأربعاء، خلال اليوم الثاني من محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، لمحة "استثنائية" عن أعمال العنف، وكذلك البطولات التي صاحبت هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
وقال أحد مساعدي مدراء المساءلة: "سنستخدم مقاطع لم يسبق لها مثيل، وهي تقدم منظرا غير عادي لمبنى الكابيتول، وللهجوم، لم يتم نشره من قبل، والذي سترونه بدءا من اليوم للمرة الأولى".
وأوضح المساعد أن المقاطع الجديدة ستوفر نظرة واضحة جديدة "للعنف الشديد الذي عانى منه الجميع، والمخاطر، والتهديد الذي كان يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف والموت للكثيرين، لولا الإجراءات الشجاعة للضباط".
وأضاف أنها "تظهر حقيقة ما أطلقه دونالد ترامب على مبنى الكابيتول".
ولكن لا يزال هناك قدر كبير من اللقطات التي لم يتم إصدارها بعد، بما فيها تلك التي التقطتها الكاميرات المثبتة حول مجمع الكابيتول الضخم، حيث جاب عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي المبنى في الساعات التي أعقبت الهجوم مباشرة، بحثا عنها لاستخدامها في تحقيقهم الخاص.
لَآوٌلَ مًرةّ لَقُطِآتٌ تٌظُهّر آلَعٌنِفُ آلَشُدٍيَدٍ فُيَ هّجّوٌمً آلَکْآبًيَتٌوٌلَ بًسِبًبً مًحًآکْمًةّ #تٌرآمًبً آلَکْوٌنِغُرسِ يَشُتٌعٌلَ pic.twitter.com/ngcuelckCm— مبارك بابكر (@WvOJsiijBOrziVE) February 10, 2021
ولا يُطلب من أفراد شرطة الكابيتول ارتداء كاميرات للجسم، لكن بعض الضباط المناوبين أثناء الحصار قالوا إنهم استخدموا هواتفهم الذكية لالتقاط أجزاء من الهجوم، مما يوفر مصدرا محتملا آخر للقطات الجديدة.
وقد بدأ مديرو المساءلة الديمقراطيون، بقيادة النائب جيمي راسكين، المحاكمة في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بمقطع مصور مثير مدته 13 دقيقة، يُظهر بعض المشاهد الأكثر وحشية من الهجوم الذي استمر لساعات، باستخدام لقطات كانت منشورة في السابق.
خلافات متصاعدة داخل الحزب الجمهوري بعد هجوم أنصار #ترمب على الكونغرس@ReemaAH_RT pic.twitter.com/0ZS6Uj8X3j— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 7, 2021
ترامب محرض رئيسي على العنف
وقال ممثلو الادعاء الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ، خلال محاكمة الرئيس السابق، إنّ دونالد ترامب أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أنّ الانتخابات سُرِقت، ثم صار محرضا رئيسيا على تمرد خطير طاول مبنى الكونجرس.
وأضاف: “وعندما وقعت أعمال العنف، كما كان متوقعا واجتاحت الفوضى هذه الهيئة ومجلس النواب، سنبيّن لكم أنه تخلى تماما عن واجبه كقائد أعلى للجيش لوقف العنف وحماية الحكومة”.
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