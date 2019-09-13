ترامب مستاء من المصابيح الموفرة للطاقة: "تجعلني ابدو برتقاليا"

شكا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس، من ان المصابيح الموفرة للطاقة تجعله يبدو برتقاليا، وذلك في واحدة من التعليقات الغريبة التي يقصد منها التهكم على دعاة الحفاظ على البيئة.

وتساءل ترامب "ما أمر هذه المصابيح؟"، قبل ان يصفها بان "كلفتها أكثر بعدة مرات من القديمة، المصابيح المتوهجة التي كانت تعمل بشكل جيد".

وقال ان "المصابيح التي يجري اجبارنا على استخدامها، أولا، بالنسبة لي، والاكثر اهمية، أنني ابدو دائما برتقاليا".

وتشكل المصابيح الموفرة للطاقة هدفا لسخرية ترامب، والذي وظفها كرمز لانتقاد قيود الطاقة والبيئة.

وكان المسؤولون الفدراليون في ادارة ترامب قد رفعوا في وقت سابق القيود المتعلقة بالعديد من مصابيح الانارة، ما نظر اليه المنتقدون على انه احدث هجوم لادارة الرئيس الاميركي على جهود مكافحة التغير المناخي واستخدامات الطاقة.

