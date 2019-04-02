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ترامب مستعد "مئة بالمئة" لإقفال الحدود مع المكسيك

ترامب مستعد "مئة بالمئة" لإقفال الحدود مع المكسيك
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