"ترامب" مستوطنة اسرائيلية في الجولان

تنوي اسرائيل اطلاق اسم الرئيس الاميركي دونالد ترامب على مستوطنه سيتم بناءها قريبا في مرتفعات الجولان السورية المحتلة

واكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اثناء جولة في مرتفعات الجولان انه وبعد انقضاء عطلة عيد الفصح، أنوي عرض قرار على الحكومة يدعو إلى إطلاق اسم الرئيس دونالد ج. ترامب على قرية جديدة في مرتفعات الجولان.

وتابع: "أعتقد أنه يجب التعبير عن تقديرنا لذلك بإطلاق اسم دونالد ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان. وسأطرح ذلك على جدول أعمال الحكومة في القريب العاجل".

واعلن ترامب اعترافه يوم 25 مارس الماضي، باعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي رفضا وانتقادات من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية والعالم العربي، بما في ذلك دول الخليج، وحتى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وخارجها.

سأطلق اسم الرئيس الأمريكي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها. pic.twitter.com/OxF0wTSAzy — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.