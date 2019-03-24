الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحقق الخاص روبرت مولر

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بنتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي طال انتظاره بعدما خلص إلى أن حملة ترامب الانتخابية الرئاسية لم تعمل مع روسيا لترجيح كفة الانتخابات عام 2016 لصالح الرئيس.

وقال ترامب على تويتر في أول تعليق له على المسألة بعدما أرسل وزير العدل الأمريكي ملخصا بالتقرير لأعضاء الكونجرس ”لا تواطؤ ولا عرقلة للعدالة وبراءة تامة وكاملة“.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز يوم الأحد إن ما خلصت إليه وزارة العدل بشأن التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في انتخابات 2016 ”يبرئ بشكل تام وكامل رئيس الولايات المتحدة“.

ولم يجد مولر دليلا يثبت أن أي فرد في الحملة الانتخابية لترامب تآمر مع روسيا أثناء الانتخابات. وأمضى مولر عامين من التحقيقات في المزاعم بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية لمساعدة ترامب على الفوز.

وقال المدعي العام الأمريكي ويليام بار اليوم الأحد، إنه بعدما توصل تقرير مولر إلى أنه “لا توجد أدلة كافية تثبت أن ترامب ارتكب جريمة عرقلة سير العدالة”، فلن تكون هناك مقاضاة للرئيس بشأن هذه المسالة.

وأرسل وزير العدل الأمريكي وليام بار ملخصا يتضمن نتائج من التقرير إلى قيادات الكونغرس ووسائل الإعلام بعد ظهر اليوم الأحد. كان مولر قد انتهى من تحقيقه يوم الجمعة بعد نحو عامين وسلم التقرير إلى وزير العدل.