ترامب: مليون شخص خضعوا لاختبار الكشف عن كورونا في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين إن أكثر من مليون شخص خضعوا حتى الآن لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: “لقد حققنا اليوم إنجازا تاريخيا في حربنا ضد فيروس كورونا .. أكثر من مليون أمريكي خضعوا للاختبار، أكثر من أي دولة أخرى حتى الآن”.

وقال وزير الصحة ، أليكس عازار، إنه يتم إجراء نحو 100 ألف اختبار يوميا في الولايات المتحدة، التي بها أكثر حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بنحو 160 ألفا.

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات بسبب بطء توفير الاختبارات، ولا يزال حكام الولايات يشكون من نقص القدرة على القيام بتلك الاختبارات. (د ب أ)