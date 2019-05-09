ترامب منفتح على "على الحوار" مع إيران

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انفتاحة على الحوار مع طهران على الرغم من القوة العسكرية العائلة التي ارسل بها الى الخليج لردع النظام الايراني

وقال الرئيس الاميركي للصحفيين في البيت الأبيض، أنه "يرغب في أن يتصل به الإيرانيون"

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، كان أخبر الإيرانيين بأنه لا ينبغي عليهم "الاتصال" به، وقال إنه يرى "أنه ينبغي عليهم الاتصال، وإن فعلوا نحن مستعدون لعقد محادثات معهم".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تفاقم حدة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وطهران بعد إعلانها التخفيف من قيودها بشأن أنشطة برنامجها النووي.