ترامب: نتوقع التوصل لعلاج كورونا قريباً

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الوصول لعلاج لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بات قريبًا، مشيراً إلى أنه رغم إعادة فتح البلاد إلا أنه لن يتم التخلي عن الإجراءات والاحتياطات التي أوصي بها الخبراء والأطباء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، مساء الخميس، خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا اليومي، من البيت الابيض.

وأشاد ترامب، بالتقدم الملموس الذي أحرزته بلاده في مكافحة تفشي فيروس كورونا داخل 23 ولاية أمريكية.

وأضاف قائلا “اقتربنا للغاية من التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا”، مؤكدا أنه يتم حاليا تطوير طرقً لعلاج فيروس كورونا تعتمد على البلازما المشتقة من دماء المتعافين.

وطالب ترامب الأمريكيين بمواصلة العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي بالتزامن مع إعادة تخفيف القيود.

كما دعا الرئيس الأمريكي مواطني بلاده إلى “الاستمتاع بالشمس” بعد الكشف عن دراسة تظهر انه من المفترض أن ضوء الشمس والحرارة المرتفعة تقضي أسرع على فيروس كورونا.

وتابع “آمل أن يستمتع الناس بالشمس، وإذا كان لها تأثير فإن ذلك أمر عظيم”.

من جانبه، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي: “إن بلاده الأكثر تضررًا من فيروس كورونا نجحت في تجاوز ذروة انتشاره”.

وفي وقت متأخر الخميس، تخطى إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ50 ألفًا

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و714 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 190 ألفا، وتعافى أكثر من 744 ألفا، وفق موقع “وورلد ميتر” المختص برصد ضحايا الفيروس. (الأناضول)