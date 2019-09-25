ترامب وبن سلمان طلبا من خان التوسط في الأزمة مع إيران

كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّفه القيام بوساطة مع إيران لخفض حدّة التوتّر واستطلاع إمكانية إبرام اتفاق جديد حول الملف النووي لطهران.

وقال خان لصحافيين في الأمم المتّحدة عقب لقائه في اجتماعين منفصلين كلاً من الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني حسن روحاني إنّ “ترامب سألني ما إذا كان بإمكاننا المساهمة في تهدئة الأوضاع وربّما التوصّل إلى اتّفاق جديد” مع طهران حول برنامجيها النووي والبالستي.

وأضاف أنّه في طريقه إلى نيويورك “توقفت في المملكة العربية السعودية بسبب الهجمات على منشآتها النفطية”.

وتابع “لقد تحدّثت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو أيضا طلب مني التحدّث مع الرئيس الإيراني”.

وأكّد رئيس الوزراء الباكستاني “نحاول أن نبذل قصارى جهدنا” في ما خصّ هذه الوساطة، مضيفاً “إنه شيء لا يزال جارياً، لذلك لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك”.

وأوضح خان أنّه بوصوله إلى الولايات المتحدة تحدث على الفور مع الرئيس روحاني، أمس الإثنين، بعدما التقى ترامب.

وتابع “لا أستطيع أن أقول الآن، بهذا الخصوص، أكثر من أنّنا نحاول ونتدخّل” لتخفيف التوتر.

وتتمتّع باكستان تقليدياً بعلاقات قوية مع المملكة العربية السعودية، لكنها تحتفظ أيضاً بعلاقات وطيدة مع إيران.

وإسلام أباد هي المسؤولة عن رعاية المصالح القنصلية الإيرانية في الولايات المتحدة، في ظل غياب علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران. (أ ف ب)