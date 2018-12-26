ترامب وزوجته ميلانيا يقومان بزيارة مفاجئة للعراق

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وصلا الى العراق لتوجيه الشكر للجنود الأميركيين، في زيارة غير متوقعة ولم يعلن عنها سابقا.

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز صورة لترامب وميلانيا وسط جنود أمريكيين، قائلة إنهما سافرا إلى العراق لزيارة القوات الأمريكية وشكرهم على خدمتهم ونجاحهم وتضحياتهم وتهنئتهم بمناسبة احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس).

وهي أول زيارة لترامب لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولين بجهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.