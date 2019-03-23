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ترامب يؤكد "تحرير" كامل الاراضي التي كانت خاضعة لداعش بالعراق وسوريا

ترامب يؤكد "تحرير" كامل الاراضي التي كانت خاضعة لداعش بالعراق وسوريا
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