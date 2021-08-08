ترامب يؤكد مجددا: فيروس كورونا خرج من مختبر ووهان

جدد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب اتهاماته للصين بخصوص أصل ومنشأ فيروس كورونا، مؤكدا أن الفيروس ظهر في مختبر ووهان.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" مساء أمس السبت: "أطلقت عليه اسم الفيروس الصيني، لأنه بدأ ينتشر من هناك، وخرج من المختبر".

وتابع: "قلت من قبل إنه ظهر في المختبر، لكن الآن فقط يلاحظ الجميع أنني ربما كنت على حق".

ووفقا له فإن المسؤولين على الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك "تويتر"، حظروا الأشخاص الذين نشروا بيانات غير مؤكدة حول فيروس كورونا، بما في ذلك النظرية المتعلقة بأصله المختبري.

وقال ترامب: "إنه أمر مروع للغاية، لكنه ظهر في مختبر ووهان".

وفي مايو الماضي صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بأن المخابرات الأمريكية ليس لديها معلومات كافية للتأكيد من كيف بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، وما إذا كان قد ظهر نتيجة الاتصال البشري مع حيوان مصاب، أم تسرب من مختبر ووهان لعلم الفيروسات.

ووجه الرئيس الأمريكي أجهزة المخابرات بمضاعفة الجهود لدراسة جميع البيانات المتاحة وإعداد تقرير جديد له في غضون 90 يوما.