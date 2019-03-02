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ترامب يؤكد مسؤولية بيونغ يانغ عن وفاة طالب أميركي

ترامب يؤكد مسؤولية بيونغ يانغ عن وفاة طالب أميركي
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