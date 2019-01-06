ترامب يؤكد مقتل المدبر الرئيسي للهجوم على المدمرة “يو إس إس كول”

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن الجيش الأمريكي قتل أحد مدبري تفجير المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” في اليمن في العام 2000 والذي أدى إلى مقتل 17 جندياً أمريكياً.

وأعلن الجيش الأمريكي الجمعة أنه يعتقد أن اليمني جمال البدوي، من تنظيم القاعدة، قتل في ضربة دقيقة شنها في الأول من كانون الثاني/ يناير في محافظة مأرب باليمن.

وكتب ترامب في تغريدة “جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين قتلوا أو جرحوا في الحادث الجبان على يو إس إس كول.. لقد قتلنا قائد ذلك الهجوم جمال البدوي.. لن نوقف قتالنا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف”.