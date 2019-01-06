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ترامب يؤكد مقتل المدبر الرئيسي للهجوم على المدمرة “يو إس إس كول”

ترامب يؤكد مقتل المدبر الرئيسي للهجوم على المدمرة “يو إس إس كول”
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