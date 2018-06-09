ترامب يبحث إصدار عفو عن محمد علي كلاي وآلاف آخرين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يبحث إصدار عفو رئاسي عن الملاكم الراحل محمد علي كلاي.

ولم يحدد ترامب ما هي التهمة التي تتطلب عفوا من طرفه.

جاء ذلك خلال إعلان ترامب عن سعيه للعفو عن قائمة تضم نحو 3 آلاف شخصية مدانة، بينهم لاعبون كرة قدم، وفق قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وكان الملاكم الشهير أدين عام 1967 بسبب رفضه المشاركة في حرب فيتنام، قبل أن تصدر المحكمة العليا عام 1971 حكما لصالحه.

وقال ترامب قبيل مغادرته إلى كندا للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى: "أدرس قائمة تضم أسماء آلاف الأشخاص الذين قد يتم منحهم عفوا محتملا؛ لأنهم عوملوا بشكل غير عادل (من قبل القضاء) أو تم الحكم عليهم بعقوبات طويلة الأمد".

وأمس، خرجت أليس جونسون، جدة عارضة الأزياء كيم كاردشيان من السجن بعد إصدار ترامب عفوا بحقها الأربعاء الماضي.

وكانت جونسون (63 عاما) تمضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ 21 عاما، بتهمة الاتجار بالمخدرات والعمل مع شبكة لبيع الكوكايين.

وفي أيار/مايو الماضي، أصدر ترامب عفوا رئاسيا غير مشروط بحق الراحل جاك جاكسون، أول ملاكم أمريكي من أصل إفريقي.

وأدين "جاكسون" عام 1913 بتهمة السفر مع امرأة بيضاء.