ترامب يبحث مع بوتين حرائق سيبيريا وملف التجارة

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وضع الحرائق في سيبيريا وملف التجارة كما أعلن البيت الأبيض.

وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض أن ترامب “عبر عن قلقه إزاء الحرائق الكبرى المشتعلة في سيبيريا، وبحث الرئيسان أيضا ملف التجارة بين البلدين”.

وكانت وكالة الأنباء الروسية ريا أفادت في وقت سابق بأن واشنطن بادرت إلى الاتصال بالكرملين وأن ترامب عرض المساعدة في إخماد الحرائق.

وأعلنت السلطات الروسية أن حوالى ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي في وسط وشرق روسيا مشتعلة منذ الأربعاء.

ووصل الدخان المنبعث من الحرائق إلى مدن كبرى في غرب سيبيريا ومنطقة التاي وكذلك مدن في الاورال مثل شيليبنسك وياكتيرنبورغ.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية “ريا” فان بوتين أشاد بالعرض الأمريكي باعتباره مؤشرا على تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

والعلاقات بين البلدين متوترة بسبب عدة ملفات دولية في مقدمها سوريا وأوكرانيا، إلى جانب الجدل المتعلق بمسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان بوتين أمر الأربعاء بإرسال الجيش للمساهمة في إخماد حرائق كبرى تلتهم غابات في سيبيريا منذ أسابيع مما أتى على ملايين الهكتارات وغطى مدنا بكاملها بالدخان.

وبعيد صدور بيان الكرملين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال عشر طائرات وعشر مروحيات إطفاء الى منطقة كراسنويارسك، احدى المناطق الأكثر تضررا حيث ينتشر حاليا حوالى 800 رجل إطفاء.

لكن المسؤول في الفرع الروسي لمنظمة غرينبيس غريغوري كوكسين اعتبر أن القرار “متأخر جدا” ولن يغير الوضع “في شكل كبير”.