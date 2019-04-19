ترامب يبحث مع حفتر "مكافحة الارهاب"

تلقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي دونالد ترمب وفق ما افاد مسؤول اميركي يوم الجمعة

وقال الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، أن الطرفين تحدثا حول جهود مكافحة الإرهاب، والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

ولا يعترف العالم بالمشير خليفه حفتر الذي كان منفيا في الولايات المتحدة وعاد بعد سقوط معمر القذافي ليشكل جيشا ضد الحكومة الشرعية

وقالت واشنطن إن ترامب يعترف بدور حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية.

وتأتي المحادثات بالتزامن مع استمرار التصعيد في ليبيا على خلفية إطلاق "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم 4 أبريل الحالي، حملة عسكرية للسيطرة على عاصمة البلاد طرابلس التي تتخذ منها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مقرا لها.