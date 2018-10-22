ترامب يبحث مع ماكرون مقتل خاشقجي والوضع في سوريا ومعاهدة الصواريخ

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول، والوضع بسوريا، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن ترامب وماكرون ناقشا، فضلا عن ذلك، الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى فرنسا، والوضع في سوريا ومعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأعلن ترامب في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تنوي الامتثال لمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، عندما تنتهكها موسكو، وسوف تنسحب من المعاهدة. وقال في معرض كشفه عن الخروج من هذه المعاهدة، أن واشنطن ستطور أسلحة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن بلاده تتوقع الحصول على تفسير واضح لخطوات الولايات المتحدة المقبلة بشأن معاهدة الحد من الأسلحة النووية من مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، الذي وصل إلى موسكو أمس الأحد.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، اعترفت بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة، في قنصليتها بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري.

وأعلن النائب العام السعودي، فجر السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت "وفاة" المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال "شجار" داخل القنصلية مع فريق أمني وصل "لإقناعه" بالعودة إلى البلاد من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة.