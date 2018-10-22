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ترامب يبحث مع ماكرون مقتل خاشقجي والوضع في سوريا ومعاهدة الصواريخ

ترامب يبحث مع ماكرون مقتل خاشقجي والوضع في سوريا ومعاهدة الصواريخ
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