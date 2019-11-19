ترامب يبلغ الكونغرس برفع عدد القوات الأمريكية في السعودية

وجه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الثلاثاء، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي، يبلغهما برفع عدد القوات الأمريكية في السعودية إلى 3 آلاف عسكري خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب ما نشره البيت الأبيض، قال ترامب إن "قراري بنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، هدفه طمأنة شركائنا وردع التصرفات الاستفزازية لإيران"، لافتا إلى أنه "كما أعلنت مؤخرا يوم 22 تموز/ يوليو 2019، تم نشر القوات المسلحة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من أجل حماية المصالح الأمريكية، وتعزيز قدرات الدفاع في المنطقة، من أي أعمال عدوانية من قبل إيران أو عملائها".

وأشار ترامب في رسالته، إلى أن "إيران واصلت تهديد الأمن في المنطقة، بما في ذلك عن طريق مهاجمة منشآت النفط والغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2019".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "من أجل بعث الثقة في شركائنا وردع التصرفات الاستفزازية اللاحقة من قبل إيران وتعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية، تم إعطاء أمر بنشر قوات مسلحة إضافية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط". (وكالات)