ترامب يتجه لعزل أنتوني فاوتشي مرجع اميركا الأول في أزمة كورونا

فاوتشي مستهدف في الأصل من اليمين المتطرف في البلاد بسبب مناقضة تصريحاته لرؤية ترامب حيال مواجهة الوباء.

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر وسم على تويتر يدعو لإقالة الدكتور أنتوني فاوتشي أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد بعد أن قال إنه كان من الممكن إنقاذ أرواح لو اتخذت البلاد إجراءات العزل العام مبكرا خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعاد ترامب الأحد نشر رسالة من مرشح جمهوري سابق للكونجرس استشهد بتصريحات أدلى بها فاوتشي في لقاء تلفزيوني وقال على تويتر ”حان الوقت..أقيلوا فاوتشي“.

وسبق أن أعاد الرئيس الجمهوري من قبل نشر تغريدات تنتقد مسؤولين أو خصوما له بدلا من أن ينتقدهم بشكل مباشر. وأثارت إعادة نشر الوسم تكهنات بأن صبر ترامب تجاه الخبير الشهير قد بدأ ينفد وقد يقيله بالفعل.

ولم يعلق البيت الأبيض يوم الاثنين على التغريدة التي أعاد ترامب نشرها.

وبرز دور فاوتشي على مستوى البلاد في قيادة مكافحة الوباء. وناقضت تصريحاته رؤية ترامب وقام بتصحيح الرئيس في أمور علمية خلال الأزمة بما شمل مدى فاعلية عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء قديم مستخدم في معالجة الملاريا، في التغلب على كوفيد-19.

وسأل برنامج (ستيت أوف ذا يونيون) على (سي.إن.إن) فاوتشي عن تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز وثق تحذيرات مبكرة وصلت للبيت الأبيض عن الفيروس المستجد.

وأقر فاوتشي بأن تطبيق إجراءات العزل مبكرا كان من شأنه إنقاذ أرواح لكنه حذر من أن عددا من العوامل تتدخل في الأمر.

وقال ”بالطبع كان من الأفضل أن يكون لديك بداية مبكرة استباقا للأحداث لكن لا أعتقد أنه يمكنك القول إننا وصلنا لما نحن فيه الآن بسبب عامل واحد فقط... الأمر معقد للغاية“.

وفاوتشي مستهدف من الأصل من اليمين المتطرف في البلاد بسبب مناقضة تصريحاته لرؤية ترامب وتسببت تلك التصريحات الأخيرة في مزيد من الانتقادات له.

وندد ترامب أيضا بتقرير نيويورك تايمز في عدة تغريدات نشرها يوم الأحد ووصفه بأنه ”زائف“.

كان ترامب تدخل الأسبوع الماضي خلال إفادة صحفية يومية عن تطورات كورونا بالبيت الأبيض ومنع فاوتشي من الإجابة على سؤال بشأن هيدروكسي كلوروكين.

وقال جو لوكهارت المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ”لن يقيل فاوتشي اليوم...إنه يريد أن يهينه أولا لبعض الوقت وهناك شيء واحد يمكن أن تطمئن له... وهو أنه لن يملك الجرأة لإقالته بنفسه“.

وقاد فاوتشي (79 عاما) الإدارة الاتحادية المسؤولة عن مكافحة الأمراض المعدية منذ عام 1984.

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي خلال الأزمة أن الأمريكيين يثقون به أكثر من ترامب.