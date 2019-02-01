الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه قد يعلن قريبا "حالة الطوارىء" للإلتفاف على الكونغرس وبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب خلال حديث مع صحافيين في البيت الأبيض بعد اجتماع حول الاتجار بالبشر "أعتقد أن ثمة فرصا كبيرة بأن نضطر للقيام بذلك".

فهل سيعلن ذلك بمناسبة خطابه حول حالة الإتحاد مساء الثلاثاء أمام الكونغرس المجتمع بكامل أعضائه؟ دون أن يؤكد ذلك، ألمح ترامب إلى أن الأمر قد يكون على هذا النحو. وقال "اصغوا جيدا إلى الخطاب".

ألا يخشى من أن ترفع شكوى فورا ضد هذا القرار؟. وقال "لدينا قواعد قانونية صلبة جدا".

ولإنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة رضخ ترامب نهاية كانون الثاني/يناير أمام خصومه السياسيين وقبل تمويل موقتا الأجهزة الفدرالية من دون تخصيص أموال للجدار.

لكن الإجراء موقت وينتهي في 15 شباط/فبراير. وحتى ذلك التاريخ على الجمهوريين - الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ - والديموقراطيين في الكونغرس إيجاد تسوية دائمة للموازنة. وتتعثر المباحثات مجددا حول تمويل الجدار الذي يعارضه الديموقراطيون بشدة.

وأعاد تأكيد قناعته مجددا بأن المباحثات في الكونغرس لا جدوى منها، واتهم خصومه بحسابات سياسية خسيسة على حساب الأمن القومي.

وقال "نراوح مكاننا مع الديموقراطيين. يريدون أن يجعلوا من هذا النقاش ذريعة للحملة (الرئاسية في 2020) لكن لا أعتقد أن ذلك ينطبق على السياسة".

وأكدت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الخميس أنه "لن يخصص أي مبلغ" للجدار في قانون التمويل الذي سينبثق عن المفاوضات الجارية.