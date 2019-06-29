ترامب يتحاشى خاشقجي ويقول: أقدر مشتريات السعودية من أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، إنه يقدر مشتريات السعودية من المعدات العسكرية الأمريكية ووصف الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية بأنه "صديق لي"، عمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

وقال ترامب قبل اجتماع ثنائي مع الأمير محمد في مدينة أوساكا اليابانية: "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية،وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بانفتاح السعودية".

وأضاف على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين: "أفكر بشكل خاص فيما ما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث .. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية".

وامتنع ترامب عن الرد على أسئلة للصحفيين بشأن ما إذا كان سيتناول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي. (رويترز)