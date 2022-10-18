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ترامب يتخطى بايدن في استطلاع للرأي

منشور 18 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 06:57
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

بنقطة واحدة تخطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن باستطلاع للرأي جديد أجري في البلاد.

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ووفقا للاستطلاع الذي قامت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع جامعة "سيينا"، فقد تخطى ترامب بايدن، بنسبة 45 إلى 44%  عندما سئل الناخبون المحتملون عمن سيؤيدون إذا أجريت الانتخابات الرئاسية اليوم.

والاستطلاع المشار اليه أظهر أيضا أن  39% يوافقون على أداء بايدن، في حين أن حوالي 43% من الناخبين المحتملين، لديهم رأي إيجابي بشأن ترامب، مقارنة بـ52% ممن لديهم رأي غير مؤيد.

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