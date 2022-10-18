ترامب يتخطى بايدن في استطلاع للرأي

بنقطة واحدة تخطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن باستطلاع للرأي جديد أجري في البلاد.

ووفقا للاستطلاع الذي قامت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع جامعة "سيينا"، فقد تخطى ترامب بايدن، بنسبة 45 إلى 44% عندما سئل الناخبون المحتملون عمن سيؤيدون إذا أجريت الانتخابات الرئاسية اليوم.

والاستطلاع المشار اليه أظهر أيضا أن 39% يوافقون على أداء بايدن، في حين أن حوالي 43% من الناخبين المحتملين، لديهم رأي إيجابي بشأن ترامب، مقارنة بـ52% ممن لديهم رأي غير مؤيد.