ترامب يتراجع عن تهديده باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية

اعتبر ترامب ان انسحاب الولايات المتحدة سيكون “أسوأ ما قد يحدث” للعراق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين الثلاثاء، إنه سيلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بتجنب استهداف المواقع الثقافية في الهجمات العسكرية متراجعا بذلك عن تهديد أطلقه ضد إيران قبل أيام.

وكان ترامب قال السبت إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا، بينها مواقع مهمة للغاية للثقافة الإيرانية، ستضربها إذا شنت إيران هجمات على أمريكيين أو مصالح أمريكية ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي.

وقال ترامب ذلك على الرغم من أن قصف المواقع الثقافية انتهاك للمعاهدات والمواثيق الدولية. وأثار تهديده القلق حول العالم.

وأضاف ترامب للصحافيين اليوم أن واشنطن كانت تتعقب سليماني منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه كان “مرافقا لمؤسس كتائب حزب الله وكثير من الأرواح أنقذت بمقتله”.

وقال ترامب إن “سليماني كان يخطط لهجوم كبير”.

وعن الرد الإيراني على الخطوة الأمريكية، قال ترامب إن بلاده “مستعدة لأي رد إيراني محتمل وسترد بدورها”.

وفيما يتعلق بالعراق، قال ترامب إن بلاده “لا تفكر في فرض عقوبات على العراق إلا إذا لم يعاملها باحترام”، مشيرا إلى أنه ينبغي سحب القوات الأمريكية من العراق في مرحلة ما.

لكن انسحابها الآن سيكون “أسوأ ما قد يحدث” للعراق.

