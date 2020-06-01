منشور 01 حزيران / يونيو 2020 - 11:46 ترامب يترجل خارج البيت الأبيض مع عدد من مساعديه وحراسه يتبع... © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند هل يوقف العرب النفوذ التركي الايراني في سورية؟ سيميدو يبلغ برشلونة برغبته في الرحيل ريال مدريد يقرر خوض مباريات الليغا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ترامب يترجل خارج البيت الأبيض مع عدد من مساعديه وحراسه فرض حظر تجول ليلي في نيويورك وأوباما يندد باستخدام العنف في الاحتجاجات Loading content ...