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ترامب يترجل خارج البيت الأبيض مع عدد من مساعديه وحراسه

منشور 01 حزيران / يونيو 2020 - 11:46
ترامب يترجل خارج البيت الأبيض مع عدد من مساعديه وحراسه

ترامب يترجل خارج البيت الأبيض مع عدد من مساعديه وحراسه

يتبع...


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