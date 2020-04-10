ترامب يتوقع أقل من 100 ألف وفاة بالكورونا في اميركا

عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس تجاوز 18100 يوم الجمعة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه يعتقد أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا سيكون أقل من التوقعات السابقة البالغة 100 ألف.

ولمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة تقترب من ذروة معدل تفشي العدوى، وقال إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد بدأ يستقر مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيجان.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس تجاوز 18100 يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة أن بيانات جديدة للحكومة الأمريكية تظهر أن عدوى فيروس كورونا ستزيد بشدة خلال الصيف إذا تم رفع أوامر البقاء في المنزل بعد 30 يوما وفقا للخطط.

وقالت الصحيفة نقلا عن التوقعات الجديدة التي حصلت عليها من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الصحة والخدمات البشرية إنه إذا رفعت إدارة ترامب أوامر البقاء في المنزل بعد 30 يوما، فإن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي للوفيات سيصل إلى 200 ألف.

وأظهر إحصاء جمعته رويترز أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بلغ 100 ألف في أنحاء العالم يوم الجمعة بينما تجاوز عدد المصابين 1.6 مليون.

وتم تسجيل أول وفاة بالفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في التاسع من يناير كانون الثاني. واستغرق الأمر 83 يوما لوصول عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة ثم ثمانية أيام أخرى فقط لمضاعفة العدد إلى 100 ألف.

وتسارع عدد الوفيات بمعدل يومي تراوح بين ست بالمئة وعشرة بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية وتم تسجيل حوالي 7300 وفاة عالميا بالفيروس يوم الخميس.

