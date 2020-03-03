ترامب يجري مكالمة هاتفية مع كبير مفاوضي طالبان

قال المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الثلاثاء إن كبير مفاوضي الحركة، الملا عبد الغني بردار، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل بضعة أيام بعد أن وقع الجانبان اتفاقا لانسحاب القوات الأجنبية، في الدوحة.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد على تويتر “أجرى رئيس الولايات المتحدة ترامب محادثة هاتفية مع النائب السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا بردار أخوند.. التفاصيل في وقت لاحق”.

وأضاف، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، أن المحادثة استمرت أكثر من 30 دقيقة.

