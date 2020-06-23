ترامب يحتفل بإتمام 322 كيلومتراً من الجدار الفاصل مع المكسيك

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 6/23 إلى الحدود الجنوبية لبلاده للاحتفال بانتهاء أعمال تشييد قسم من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك والذي يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.

ويسعى ترامب إلى إعادة الزخم لحملته الانتخابية وتعزيز رصيده لدى ناخبيه بعدما شهد هذا الرصيد انخفاضاً بسبب الأزمات التي استجدّت في الأشهر الأخيرة كجائحة كوفيد-19 وأزمة البطالة وحركة الاحتجاج ضدّ عنف الشرطة والعنصرية. ويعتزم ترامب التوجّه إلى مدينة يوما في ولاية أريزونا "للاحتفال بانتهاء أعمال بناء 200 ميل (322 كيلومتر) من الجدار الجديد على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك"، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وكان الملياردير النيويوركي قد جعل من محاربة الهجرة غير الشرعية أحد مداميك عهده بعدما وعد في 2016 ببناء جدار على امتداد الحدود مع المكسيك والبالغ طولها 3200 كيلومتر.

وفي البداية وعد ترامب بأن تدفع المكسيك كلفة ثمن بناء هذا الجدار، لكنّه فشل في إجبار جارته الجنوبية على تحمل التكاليف وحدها، كما فشل في إقناع الكونغرس برصد الأموال المطلوبة لذلك، فما كان منه إلا أن طلب من البنتاغون تخصيص جزء من ميزانيته لتمويل أعمال البناء.