ترامب يحذر أنقرة من عقوبات "مدمرة" في حالة فشل الاجتماع الأمريكي التركي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن"ستحاول تسوية الأمر"مع تركيا فيما يتعلق بهجومها في شمال شرق سوريا، لكن العقوبات ستكون "مدمرة" إذا لم تمض المباحثات مع أنقرة بشكل جيد.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال ترامب للصحفيين يوم الأربعاء في البيت الأبيض قبل ساعات من توجه نائب الرئيس، مايك بينس، إلى أنقرة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "نحن في وضع قوي"​​​.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا:"أعتقد أنهم سيعقدون اجتماعا ناجحا... وإذا لم يحدث ذلك فإن العقوبات والرسوم والأمور الأخرى التي نفرضها وسنفرضها على تركيا ستكون مدمرة للاقتصاد التركي".

وفي سياق متصل قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن وزارته أعطت بومبيو وبينس قائمة عقوبات إضافية قد يتم فرضها إذا لم توقف تركيا هجومها، ملمحا إلى أن العقوبات قد تستهدف المزيد من الوزراء الأتراك ووزارات أو صناعات تركية.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفرض عقوبات مدمرة على بلاده، في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع رجب طيب أردوغان بمايك بينس، في وقت لاحق. (وكالات)