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ترامب يحذر إيران "العالم يراقب!" بعد مظاهرات مناهضة للحكومة في ست مدن بها

ترامب يحذر إيران "العالم يراقب!" بعد مظاهرات مناهضة للحكومة في ست مدن بها
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