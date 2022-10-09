ترامب يحذر من حرب نووية.. ويقول: "بايدن يعاني من تدهور إدراكي"

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من خطورة إندلاع حرب عالمية ثالثة، يستخدم فيها السلاح النووي، على خلفية الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

كما جدد ترامب هجومه، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرا أنه يعاني من تدهور إدراكي، وبأنه ليست لديه القدرة على قيادة الولايات المتحدة.

Trump on Ukraine: "We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine or we will end up in World War Three. And there will be nothing left of our planet -- all because stupid people didn't have a clue... They don't understand the power of nuclear." pic.twitter.com/sCAqUVhQQl — Phil Stewart (@phildstewart) October 9, 2022

ودعا ترامب، لإجراء مفاوضات بشكل فوري وعاجل، لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، بشكل سلمي.

وفي كلمة لترامب أمام حشد من أنصاره في ولاية نيفادا، أمس السبت، قال: "يجب أن نطالب بإجراء مفاوضات فورا من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للحرب في أوكرانيا، وإلا سننتهي إلى الحرب العالمية الثالثة".

وتابع: "لن يبقى هناك شيء من كوكبنا".

وأردف: "كل ذلك لأن الأشخاص الأغبياء ليس لديهم أدنى فكرة عن الموضوع.. إنهم لا يفهمون قوة السلاح النووي".

وفي وقت سابق، صرح بايدن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، مؤكدا أنه سيواصل دعم أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول أمريكي رفيع لم تذكر اسمه، قوله إن لغة الرئيس التي أدلى بها في حفل لجمع التبرعات أخذت مسؤولين من مختلف قطاعات الحكومة على حين غرّة، وفاجأتهم جميعا.