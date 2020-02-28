ترامب يحض الأفغان على "اغتنام فرصة السلام" عشية توقيع الاتفاق مع طالبان

حض الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشعب الأفغاني الجمعة على اغتنام الفرصة لمستقبل جديد، معلنا أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيحضر توقيع اتفاق السلام مع طالبان في الدوحة.

وقال ترامب في بيان "قريبا، بتوجيهات مني، سيحضر وزير الخارجية مايك بومبيو توقيع اتفاق مع ممثلي حركة طالبان، في حين سيصدر وزير الدفاع مارك اسبر إعلانا مشتركا مع حكومة أفغانستان".

وتابع "في النهاية سيتوقف الأمر على شعب أفغانستان كي يحدد مستقبله. لذا، نحض الشعب الأفغاني على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام ومستقبل جديد لبلده".

واضاف الرئيس الأميركي "في حال كانت طالبان والحكومة الأفغانية على مستوى الالتزامات، سنمضي قدماً لوضع حد للحرب في أفغانستان وإعادة جنودنا إلى الوطن".

وسيتقلص عديد القوات الاميركية في مرحلة أولى من 12 ألف أو 13 حالياً إلى 8,600، فيما ستتابع عمليات الخروج في حال احترمت طالبان تعهداتها.

