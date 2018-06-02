ترامب يختار دوجلاس فيرز مستشاراً للأمن الداخلي

الرئيس دونالد ترامب

قال البيت الأبيض يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب اختار الأدميرال دوجلاس فيرز مستشاره الجديد للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان “سيأتي دوج فيرز بخبرة أكثر من ثلاثة عقود في سلسلة من مجالات الأمن الداخلي الحيوية بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني والاستجابة للكوارث إلى مجلس الأمن القومي”.

وسيحل فيرز محل توم بوسيرت الذي استقال في أبريل نيسان بطلب من مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون.