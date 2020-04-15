ترامب يخرج عن طوره ويهاجم صحفي سي ان ان

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسل قناة "سي أن أن" الأمريكية بـ"الثرثار"، بعد مشادة كلامية بينهما إثر إعلان ترامب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

وانتقد كارم، ترامب واتهمه بالتهرب من مسؤولياته تجاه الأمريكيين، وقال: "تحدثت إلى مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأكدوا لي أنهم لا يزالون غير قادرين على الخضوع لاختبار كورونا وأنهم لا يزالون يتعايشون بشكل عادي دون تباعد اجتماعي كما هو متبع".

Trump Body Slams ‘Loudmouth,’ ‘Showboat’ Brian Karem in Briefing Bout https://t.co/U1wo3kK9kB — Curtis Houck (@CurtisHouck) April 15, 2020

فرد ترامب على كارم بالتأكيد أن مسؤولية تنفيذ الاختبارات والالتزام بالتباعد الاجتماعي متروكة للمحافظين.

وبعدما احتد النقاش بين ترامب والمراسل، أمر ترامب كارم بالسكوت، وقال له إنه إذا استمر بالكلام فسيغادر المؤتمر، وانتقل إلى صحفي آخر ليجيب عن سؤاله، واصفا كارم بـ"الثرثار".

Video: Trump absolutely body-slams CNN analyst and Playboy reporter Brian Karem a "loudmouth" pic.twitter.com/yDGaDJB6fP — Curtis Houck (@CurtisHouck) April 14, 2020

وكان ترامب أصدر أوامره بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية مؤقتا، بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن "منظمة الصحة العالمية فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

وأضاف: "المنظمة عززت التضليل الصيني بشأن الفيروس، مما أدى على الأرجح إلى تفشي الوباء على نطاق أوسع".