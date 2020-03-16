ترامب يدرس الاستعانة بالجيش لبناء مستشفيات مؤقتة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنّ لا ضرورة لإرجاء الانتخابات الرئاسية التمهيدية المقرّرة الثلاثاء في أربع ولايات بسبب وباء كورونا المستجدّ، مشيراً من جهة ثانية إلى أنّ إدارته “تدرس بجدية” إمكانية الاستعانة بالجيش لبناء مستشفيات مؤقتة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “أترك للولايات أن تقرّر بنفسها، إرجاء انتخابات هو أمر مهم (…) لكنني أعتقد أنّ لا ضرورة لذلك”.

وأتى تصريح ترامب بعيد إعلان حاكم ولاية أوهايو، الجمهوري مايك ديواين، أنّه يقترح تأجيل الانتخابات التمهيدية المقرّرة في ولايته الثلاثاء “حتى 2 حزيران/ يونيو 2020″، مشيراً إلى أنّه سيتمّ لهذه الغاية “رفع دعوى قضائية لتأجيل” الانتخابات نظراً إلى أنّ هذا الأمر ليس من ضمن صلاحياته.

ومن المقرّر أن تجري، الثلاثاء، انتخابات تمهيدية في أربع ولايات هي أريزونا وفلوريدا وإيلينوي وأوهايو.

وتخطّى عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة يوم الإثنين 4200 إصابة، من بينها 74 حالة وفاة.

وردّاً على سؤال عن إمكان طلب مساعدة الجيش “لبناء منشآت مؤقتة للمرضى” قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “نحن ندرس هذا الأمر… نحن ندرسه بجدية”.

وحدد ترامب، اليوم الإثنين، الخطوط الاسترشادية الجديدة بشأن مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تجنب تجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص، وتناول الطعام في المطاعم والحانات، والسفر غير الضروري.

وقال إن المبادئ الاسترشادية الجديدة يمكن أن تستمر حتى شهري تموز/ يوليو و آب/ أغسطس، لكنها قد تكون أطول.

الى ذلك، طلبت شركات الطيران الأميركية الإثنين من الحكومة الأميركية خطة إنقاذ قدرها 50 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة يشهدها قطاع السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت رابطة شركات الطيران الأميركية قائمة بالمطالب تتضمن الحصول على منح وقروض وإعفاءات ضريبية، بعد تكثيف حكومات عدد كبير من دول العالم جهود دعم الاقتصاد المتباطئ جراء تفضي الفيروس.

وكان مسؤولون في إدارة دونالد ترامب قد أكدوا أن أوضاع شركات الطيران تثير قلقا بالغا وأبدوا تأييدا كبيرا لوضع خطة فدرالية ترمي إلى دعم القطاع.

وجاء في بيان للرابطة أن مطالبها تأتي بعد تراجع "غير مسبوق" في الطلب على تذاكر السفر مؤكدة أن الأوضاع "تزداد سوءا يوما بعد يوم" وأن الأمور "أسوأ بكثير من 11 أيلول/سبتمبر".

وقال رئيس الرابطة نيكولاس كاليو "إنها مشكلة تتطلب تحركا عاجلا ويجب حلّها اليوم وليس غدا".

ويتكبّد القطاع ذو التكاليف المرتفعة والذي يقدّر عدد العاملين فيه بنحو 750 ألف شخص خسائر مالية بسبب وقف عدد كبير من الرحلات، والإلغاءات التي تفوق الحجوزات بسبب المخاوف من تفشي الفيروس.

ويتضمن الاقتراح منح شركات الطيران 25 مليار دولار لتعويض النقص في السيولة وقروضا تصل إلى 25 مليار دولار لزيادة السيولة على المدى المتوسط والطويل.

وتطالب شركات الطيران بخفض الضرائب غير المباشرة للعام 2020 وإلغائها عن العام 2021.

واعتبرت الرابطة أن "الأجواء الاقتصادية الحالية لا يمكن أن تستمر، والأزمة تتفاقم مع عدم وجود حل يلوح في الأفق".

وتتوقّع الرابطة أن يعاني القطاع "في أفضل الأحوال" نقصا في السيولة قدره 23 مليار دولار بنهاية العام 2020، وأن يبلغ هذا النقص "في أسوأ الأحوال" 53 مليار دولار.

وقالت الرابطة إنه "اعتبارا من صباح 16 آذار/مارس السيناريو المتشائم هو الأرجح".