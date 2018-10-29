ترامب يدرس خيارات للرد على مقتل خاشقجي

دونالد ترامب

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الإجراءات الممكنة للرد على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقي.

وقالت ساندرز، ردا على سؤال عن الإجراءات التي ربما تتخذها الإدارة ضد السعودية، “تدرس الإدارة الخيارات المختلفة وسنصدر إعلانا بشأن القرار الخاص بذلك الإجراء”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن ترامب، أنه يدرس فرض عقوبات على السعودية في إطار قضية مقتل خاشقجي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية العلاقات مع المملكة بالنسبة لبلاده.

وفي هذا الشأن، أشار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، خلال كلمة له في منتدى “حوار المنامة” بالبحرين، السبت الماضي، إلى وجود خطة لدى وزارة الخارجية الأمريكية من شأنها ” اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على واقعة القتل”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أن الولايات المتحدة حددت بعض المسؤولين السعوديين الضالعين في قتل خاشقجي وأنها تتخذ إجراءات منها إلغاء تأشيرات الدخول وبحث فرض عقوبات.

وذكرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الإثنين، أن بومبيو رفض الاستماع إلى ما وصفته بـ “التسجيل الصوتي المزعوم” فيما يتعلق بقتل خاشقجي.

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبيل، زارت تركيا، الأسبوع الماضي، واستمعت إلى تسجيل صوتي متعلق بقتل خاشقجي، إلا أن بومبيو رفض الاستماع له أو رؤية أي وثائق.