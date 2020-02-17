ترامب يدعو روسيا الى التوقف عن دعم فظائع نظام الاسد في سوريا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا الى انهاء دعمها ل”الفظائع” التي يرتكبها النظام السوري، معربا عن خشية الولايات المتحدة من العنف في منطقة إدلب، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أعرب ترامب “عن خشيته من العنف في إدلب (…) وأبلغه رغبة الولايات المتحدة برؤية نهاية لدعم روسيا للفظائع التي يرتكبها نظام الاسد”، وفق البيت الابيض.

وحققت قوات النظام السوري مكاسب جديدة الأحد في هجومها على آخر معقل للمعارضة في منظقة ادلب في شمال غرب سوريا. (أ ف ب)