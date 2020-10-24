ترامب يدلي بصوته في فلوريدا قبل مؤتمرات انتخابية أخيرة

أدلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، بصوته في ولاية فلوريدا، قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات متأرجحة اليوم.

وأدلى ترامب بصوته في فلوريدا، بعدما نقل إليها مقرَّ إقامته الدائم في سجلات الناخبين بدلا من نيويورك كما صوت أكثر من 53 مليون ناخب حتى السبت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في إطار التصويت المبكر وهو ما يشير إلى الاهتمام الكبير بالسباق والحرص على تجنب خطر الإصابة بكوفيد-19 إثر الزحام على مراكز التصويت يوم الانتخاب المقرر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتمثل ولاية فلوريدا إحدى الولايات المتأرجحة الكبرى، التي يتعين على ترامب الفوزَ بها لدعم مسعاه لاقتناص فترة رئاسة ثانية.

وقبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات متأرجحة السبت، سيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإدلاء بصوته الانتخابي في ولاية فلوريدا لينضم بذلك إلى ما يربو على 53 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة قبيل يوم التصويت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيدلي ترامب بصوته في وست بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاجو الذي يملكه بعدما غير مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا، وهي من الولايات التي يتعين عليه الفوز بها لدعم مسعاه لاقتناص فترة رئاسة ثانية.

أما منافسه الديمقراطي جو بايدن فسيتوجه مع زوجته إلى ساحة حامية أخرى هي ولاية بنسلفانيا لعقد مؤتمرين السبت. وسيشارك الرئيس السابق باراك أوباما في أحداث انتخابية في فلوريدا وسيظهر للمرة الثانية في الحملة لدعم نائبه السابق بايدن بعدما شارك في مؤتمر في بنسلفانيا يوم الأربعاء.