ترامب يراجع آخر تفاصيل صفقة القرن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال موقع “أكسيوس” الإخباري، الأحد، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيبحث الأسبوع القادم في البيت الأبيض، تفاصيل خطته الخاصة بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف الموقع، إن صفقة القرن بقيادة جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب وصهره، ومبعوثه الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، جاهزة تقريبا، لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا وأن الأزمة السياسية في إسرائيل تؤثر على أي قرار لترامب يخص نشرها.

ومن المتوقع ان يشارك في الجلسة وزير الخارجية مايك بومبيو، مستشار الامن القومي جون بولتون، كبير المستشارين جارد كوشنير، الذي يرأس طاقم السلام التابع للبيت الأبيض، والمبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الذي انطلق نهاية الأسبوع في رحلة الى واشنطن للمشاركة في الاجتماع.

ومن المتوقع ان يقوم المستشارون بعرض تفاصيل الخطة المحدثة امام الرئيس ترامب خلال النقاش، التي جرى اعدادها في أروقة البيت الأبيض ومقر وزارة الخارجية في واشنطن، للحصول على دعم دول العالم، ان كان على الصعيد الإعلامي والترويجي، للتأثير على الرأي العام.

أحد المواضيع المركزية التي ستتم مناقشتها هو موعد عرضها. وأشار مسؤولون امريكيون كبار الى ان ترامب معني بعرض الخطة في أقرب فرصة ممكنة، وربما في نهاية العام الجاري 2018. مع ذلك فإن مستشاريه أكثر حذرا وهناك اراء مختلفة في الإدارة الامريكية حول الموعد المناسب لطرح الخطة.

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين فإن الازمة السياسية في إسرائيل وإمكانية تبكير الانتخابات قد يكون لها تأثير هام على القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي.

ويعتقد عدد من مستشاريه بأنه يحظر عرض الخطة خلال الحملة الانتخابية بإسرائيل. وأشار مسؤول امريكي رفيع الى ان السفير فريدمان قال خلال عدة نقاشات داخلية إنه من الخطأ تحويل الانتخابات في إسرائيل الى استفتاء حول خطة السلام ولذلك اقترح ان يتم عرضها بعد الانتخابات.

وذكر “أكسيوس” أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي يعتبرون أن نشر الخطة أثناء الحملة الانتخابية في إسرائيل قد يكون خطأ.

وخلال لقاء جمع ترامب، أواخر سبتمبر/ايلول، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي إن البيت الأبيض مصمم على نشر خطة واشنطن الشاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غضون شهرين الى أربعة أشهر.