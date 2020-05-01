ترامب يربط انتشار كورونا بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يفكّر في فرض رسوم عقابية على الصين، وذلك بعد أن قال انه اطلع على ادلة تشير الى أن فيروس كورونا المستجد مصدره مختبر صيني في ووهان اتُهم مؤخرا بالافتقار إلى الشفافية.

وردّاً على مراسل في البيت الأبيض سأله عمّا إذا كان اطّلع على أدلّة تجعله يعتقد جدّياً أنّ معهد ووهان للفيروسات هو مصدر جائحة كورونا، قال ترامب “نعم”.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي ماهية تلك الأدلّة، لكنه أشار إلى أنه قد يفرض على الصين “رسوما جمركية” عقابية. (أ ف ب)