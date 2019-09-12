ترامب يرد على مادورو بتفعيل تحالف دولي

فعّلت الولايات المتحدة معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل 10 دول أخرى في القارة الأميركية والمعارضة الفنزويلية، رداً على تحركات "حربية" لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس.

وقدمت المعارضة الفنزويلية بزعامة خوان غوايدو طلباً لتفعيل معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأميركية، وفق بيان لوزير الخارجية الأميركي قام الرئيس دونالد ترامب بنشره على تويتر في ساعة مبكرة الخميس.

وقال بومبيو إن "التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا وكذلك تواجد مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديداً للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا".

وأضاف بومبيو في البيان إن تفعيل المعاهدة هو "إقرار بالتأثير المزعزع للاستقرار بشكل متزايد" لنظام مادورو في المنطقة.

تشهد فنزويلا أسوأ أزمة في تاريخها الحديث. وإلى جانب الاضطرابات السياسية، تعاني فنزويلا من فوضى اقتصادية دفعت حوالى 3,3 ملايين من سكانها إلى الهجرة منذ 2016، حسب الأمم المتحدة.