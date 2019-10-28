ترامب يرفع السرية عن صورة كلب شارك بعملية البغدادي

غرد ترامب على تويتر، قائلا “لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع (دون ذكر الاسم) الذي قام بمثل هذه المهمة العظيمة في القبض على زعيم داعش وقتله، أبو بكر البغدادي!”.

أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية الإثنين، أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم “الدولة” أبو بكر البغدادي “أنجز مهاما استثنائية” لكن علينا “حماية” هويته.

وقال الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحافي إن الكلب “أصيب بجروح طفيفة” في العملية و”يتعافى بشكل تام”.

ورفض الجنرال كشف أسم الكلب لأنه “لا يزال في موقع العملية”.

وأضاف “لا ننشر حاليا صورا عن الكلب أو اسمه أو معلومات أخرى عنه لحماية هويته”.

لكن لاحقا غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر، قائلا “لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع (دون ذكر الاسم) الذي قام بمثل هذه المهمة العظيمة في القبض على زعيم داعش وقتله، أبو بكر البغدادي!”.

والأحد، كان ترامب أشاد بـ”كلب رائع. كلب موهوب جدا” خلال إعلانه مقتل البغدادي في العملية التي استهدفت منزلا في شمال غرب سوريا.

وقال الرئيس الجمهوري إن أبو بكر البغدادي للهرب من القوات الأمريكية لجأ إلى نفق “وكانت كلابنا تطادره” مؤكدا أنه “قتل ككلب”. وأضاف خلال كلمة متلفزة “قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأمريكيون في نفق مسدود مع ثلاثة من أولاده”.

