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ترامب يرى أن التحقيق في التدخل الروسي يعكس "صورة سيئة جداً" عن الولايات المتحدة

ترامب يرى أن التحقيق في التدخل الروسي يعكس "صورة سيئة جداً" عن الولايات المتحدة
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