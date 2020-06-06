ترامب يريد تقليص عديد القوات الأمريكية في ألمانيا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة بأن الرئيس دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع الأمريكية بتقليص عديد القوات المنتشرة بشكل دائم في ألمانيا.

وتتمركز القوات الأمريكية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. وتشكل ألمانيا قاعدة أساسية للعمليات الأمريكية في إفريقيا والشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر حكومية لم تسمّها أن الهدف هو خفض عديد الجنود الأمريكيين المتمركزين مؤقتا أو بشكل دائم على الأراضي الألمانية إلى 25 ألفا.

وامتنع البنتاغون عن أي تعليق. ولم ينكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت المعلومات الواردة في صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال “ليس لدينا في الوقت الراهن أي إعلان (…) لكن بصفته القائد العام، فإنّ الرئيس ترامب يقيّم باستمرار الوضع العسكري للولايات المتحدة ووجودنا في الخارج”.

واضاف المتحدث ان “الولايات المتحدة تبقى ملتزمة التعاون مع ألمانيا، الحليف القوي، في ما يتعلق بمصالحنا الدفاعية المتبادلة وغيرها من القضايا المهمة”، وذلك في وقت تشهد العلاقة بين ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فتورا.

ويعيش حالياً حوالى 34500 جندي مع أسرهم في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية البالغ عددها 21 قاعدة في المانيا. ويمكن أن يصل العدد إلى 52 ألفا أثناء تناوب الفرق أو المناورات.

وكان تقليص عديد القوات إحدى خطط السفير الأمريكي السابق في برلين ريتشارد غرينيل المؤيد لترامب والذي استقال للتو من منصبه بعد أن قاد لفترة وجيزة جهاز المخابرات الأمريكية.

وأثار غرينيل الكثير من التوتر في ألمانيا بانتقاده للحكومة واعتباره أن الإنفاق العسكري الألماني غير كاف.

لكنّ رئيسا سابقا للقوات البرية الأمريكية في أوروبا الجنرال السابق مارك هيرتلينغ أبدى قلقه حيال مشروع خفض عديد القوات.

وكتب على تويتر “بما أنني كنت منخرطا إلى حد كبير في آخِر عمليّتَيْ تخفيض هيكلي للجيش الأمريكي في أوروبا، يمكنني الآن أن أقول ذلك علنًا: إنه أمر خطير ويُظهر قصر نظر وسيُقابل برفض من الكونغرس”.

وسارع الديموقراطي جاك ريد العضو المؤثر في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إلى التنديد بهذا المشروع، معتبرا انه “عبثي” . وقال “إنها خدمة جديدة تُمنَح (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وفشلٌ جديد لهذه الإدارة في إظهار (روح) القيادة، الأمر الذي سيضعف علاقاتنا مع حلفائنا”. (أ ف ب)