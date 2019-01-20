ترامب يستقبل جثامين هجوم منبج في قاعدة دوفر الجوية

جاء هذا الهجوم بعد إعلان ترامب غير المتوقع سحب القوات الأمريكية من سوريا

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، في قاعدة دوفر الجوية في ديلاوير جثامين أربعة أمريكيين قتلوا الأربعاء في هجوم انتحاري في منبج في سوريا.



وقال ترامب في تغريدة صباح السبت: "سأغادر إلى دوفر؛ لأكون مع عائلات أربعة أشخاص مميزين خسروا حياتهم وهم يخدمون وطننا!".

ودوفر قاعدة جوية في ديلاوير الواقعة شمال واشنطن، ومنها تعود عادةً جثامين العسكريين الأمريكيين الذين يقتلون في عمليات في الخارج.

وشهد ترامب، يرافقه العديد من الضباط الكبار إضافة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شناهان، إنزال نعش سكوت ويرتز، المدني المتحدر من سانت لويس (ميسوري) وقد لف بالعلم الأمريكي. على أن يشهد أيضا إنزال نعوش الضحايا الثلاثة الآخرين.



وكان التقى أفراد عائلات الضحايا في مبنى مجاور.

وكان ترامب صرح في البيت الأبيض قبل توجهه إلى دوفر بأن لقاء عائلات الجنود القتلى هو "الأمر الأكثر صعوبة الذي يقوم به كرئيس".

وقتل 19 شخصاً، بينهم عسكريان أمريكيان وموظف أمريكي مدني ومتعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية، في هجوم انتحاري في منبج تبناه تنظيم الدولة.

وهذا أعنف هجوم يطال القوات الأمريكية الموجودة في سوريا منذ عام 2014.



وجاء هذا الهجوم بعد إعلان ترامب غير المتوقع سحب القوات الأمريكية من سوريا. وبرر ترامب قراره بالقول إن تنظيم الدولة قد هزم.



وقبل مغادرته الى دوفر، أعلن ترامب أنه "خلال عامين، قلصنا المنطقة التي يسيطر عليها (تنظيم الدولة الإسلامية) بنسبة تناهز 99 في المئة".

وأضاف: "لم نتوقف (...) لقد ضربنا تنظيم الدولة الإسلامية بقسوة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، والأمور تمت على ما يرام"، مجددا التأكيد أنه لدى وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2017 "كانت سوريا مستنقعا كاملا".