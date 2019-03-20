ترامب يستقبل نتنياهو بالبيت الابيض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وأضاف البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء "سيبحث الرئيس ورئيس الوزراء المصالح المشتركة لبلديهما والتطورات في الشرق الأوسط خلال اجتماع عمل في 25 مارس".

وقال البيان إن ترامب سيستضيف نتنياهو على عشاء يوم 26 مارس آذار.